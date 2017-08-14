Судоводителя подозревают в оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров на реке Варзуга

Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении судоводителя самодельного маломерного судна по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как следует из материалов уголовного дела, судоводитель, используя самодельное маломерное судно, осуществил перевозку 6 пассажиров, четверо из которых были несовершеннолетними, с одного берега реки Варзуга Терского района Мурманской области на другой берег в районе Успенской улицы.

Следователи установили, что судно не зарегистрировано в установленном порядке и не прошло технического освидетельствования (осмотра). На судне отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов, в том числе детских, а также выявлены иные нарушения.

Как сообщает пресс-служба управления, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.