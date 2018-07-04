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Мурманская область. Арктика04.07.18 08:57

Суду решать: стрелял обвиняемый из пистолета или пострадавший неудачно упал

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Л., 1990 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемый в ночное время 25 октября  2017 года, находясь у входа в караоке-холл «Слегка не замужем» в Мурманске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с ранее незнакомым К., применив неустановленный следствием предмет, конструктивно схожий с пистолетом, произвёл не менее трёх выстрелов в область головы и лица потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Согласно заключению экспертов у потерпевшего обнаружено телесное повреждение - открытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа в состав которой входят: ушиб головного мозга, вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи, перелом костей основания черепа, нарушение целостности стенок правой глазницы, открытый перелом костей спинки носа, множественные ушибы, ссадины, раны лица. Потерпевший был госпитализирован с места происшествия.

Обвиняемый вину не признал, пояснив, что выстрелов не производил, между ним и потерпевшим был конфликт, потерпевший падал, в результате падения мог получить обнаруженные у него телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска.

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