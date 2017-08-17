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Мурманская область. Арктика17.08.17 07:20

СУЭК в ближайшие годы вложит более 2 миллиардов рублей и полностью решит вопрос экологии в Мурманском порту

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) планирует в ближайшие годы вложить в природоохранные технологии Мурманского порта более 2 миллиардов рублей и полностью решить вопрос экологии, заявил РИАН генеральный директора АО «СУЭК» Владимир Рашевский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин вчера в Калининградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России сказал, что в порту Мурманска, и в других портах России, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии, имея в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе. Он также призвал внедрять такие технологии при перевалке грузов, которые соответствуют экологическим нормам и стандартам.

Рашевский отметил, компания «СУЭК» не так давно стала основным акционером порта. «Мы немедленно увеличили инвестиции в экологию более чем в 10 раз и уже вложили более 1 миллиарда рублей. Мы изучили опыт крупнейших угольных портов мира, многие из которых расположены в городах и при этом не наносят никакого вреда здоровью людей и окружающей среде. Реализуемый нами комплексный план разработан с учётом этого опыта, и мы планируем вложить в ближайшие годы ещё более 2 миллиардов рублей. В результате, все вопросы по экологии будут кардинально и полностью решены», - сказал Рашевский.

По его словам, многие крупные российские угольные порты сейчас успешно решают вопросы, связанные с минимизацией пыления. Гендиректор АО «СУЭК» выразил уверенность, что «необходимо, чтобы по этому же пути шли и более мелкие стивидоры». 

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