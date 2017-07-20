Сухие цифры говорят о многом

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Виктор А ситуация-то, оказывается, в российской армии запущенная. «Это очень действенная мера. На примере школьников, учащихся могу сказать, что закон о тестировании ФЗ № 120 значительно снизил спрос на нар Комментарий к новости: Нет наркотикам в армии – Владимир Путин