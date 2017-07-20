Мурманская область. Арктика20.07.17 08:30
Сухие цифры говорят о многом
В ЗАГСе Кировска подвели итоги работы за шесть месяцев текущего года, которые показали, что за первое полугодие 117 пар кировчан зарегистрировали свой брак, а 90 пар северян расстались.
В течение полугода родились 158 маленьких горожан, умерло 203 человека. В четырех семьях появились усыновленные дети.
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовал: 261 человек
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Последние комментарии
Николай
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Виктор
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Маргарита Юрьевна
19.07.17 16:19
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