Сухопутные и береговые войска Северного флота переходят на зимний режим эксплуатации техники

Более 5 тысяч единиц колёсной и гусеничной техники соединений и подразделений армейского корпуса Северного флота будет подготовлено к эксплуатации в зимних условиях. Перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации начался с 1 октября. За неделю были подготовлены более 20 процентов.

Руководством армейского корпуса перед началом проведения сезонных работ в подчинённых соединениях были организованы методические занятия с командирами подразделений, в чьём ведении находится военная техника, которая используется наиболее интенсивно. Также состоялись инструктажи личного состава по требованиям безопасности при выполнении технических работ на вверенной материальной части.

В связи с переводом техники на зимний режим эксплуатации развёрнуты пункты технического обслуживания и ремонта, сформированы группы для проведения сложных и специальных работ. Особое внимание обращается на безусловное соблюдение противопожарной защиты и мер безопасности во время проведения парковых работ.

Как сообщает пресс-служба СФ, финальным этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в воинских частях сформированы специальные комиссии, основная задача которых состоит в проверке надёжности работы военной техники и вооружения в условиях низких температур.