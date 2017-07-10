Сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации стало больше
В состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации включены территории трёх муниципальных районов Республики Карелия: Беломорского, Лоухского и Кемского. Соответствующий указ подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Документ размещен на официальном сайте президента России.
Напомним, что территория Мурманской области полностью отнесена к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации. Также в состав АЗ РФ полностью входят территории Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, частично – территории Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Архангельской области, а также определенные указом президента РФ земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.