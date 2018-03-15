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Мурманская область. Арктика15.03.18 10:17

«Сумасшедший профессор» увёл более 300 школьников Кировска в невероятный мир химии и физики

В Кировске состоялся традиционный фестиваль «В мире интересных фактов». Его главная идея – привлечение внимания к работе исследователей, демонстрация места и роли науки в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в жизнь людей на доступном языке. Фестиваль проводится ежегодно в феврале Союзом детских и молодёжных общественных объединений Кировска.

В этом году проект вошёл в число победителей регионального конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений в номинации «Инновации и научно-техническое творчество». С грантовой поддержкой министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области фестиваль изменил привычный формат и был организован в виде трехступенчатой системы.

В рамках первого этапа для школьников были организованы дистанционная викторина по химии (ученики 8-9 классов) и олимпиада по химии (ученики 10-11 классов). Участники викторины выполняли задания и решали кейсовые задачи, а для старшеклассников были подготовлены не только теоретические задания, но также практическая работа с использованием модулей STA-студии. В дистанционной викторине приняли участие 37 школьников, в олимпиаде – 43 старшеклассника.

Вторым этапом фестиваля стала открытая школа химии: на базе муниципального координационного центра научно-технического творчества состоялись открытые занятия для школьников города. Ребята смогли глубже познакомиться с предметом, провести эксперименты и изучить новые материалы, представленные в автономной физической лаборатории «Science-In-Box». «Science-In-Box» позволяет в доступной форме рассказать о нанотехнологиях и предлагает принципиально новые подходы к объяснению сложных для понимания в рамках школьного курса вещей, как-то: поверхностно-активное натяжение, углы смачивания, магнетизм и другие. Второй этап проекта посетили 127 учащихся и воспитанников образовательных организаций Кировска.

Третий этап фестиваля – научное шоу «Маша и профессор Нейрон» – стал одним из самых ярких мероприятий проекта. Вместе с «сумасшедшим профессором» участники окунулись в невероятный мир химии и физики. В научном путешествии приняли участие 157 учащихся Кировска и 30 воспитанников Апатитского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. В.Р. Булычева.

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