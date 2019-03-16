Сумма, необходимая для реализации местных общественных инициатив, составляет 25 миллионов рублей

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству и государственному строительству. Парламентарии поддержали изменения в госпрограмму «Государственное управление и гражданское общество». Предлагается утвердить распределение субсидий муниципальным образованиям на реализацию проектов местных инициатив.

Как прозвучало во время обсуждения данного вопроса, конкурсная комиссия в феврале этого года рассмотрела 42 проекта из муниципалитетов области и поддержала 36 из них. Сумма, необходимая для реализации этих общественных инициатив, составляет 25 миллионов рублей. Проекты разные – от приобретения техники до обустройства детских и спортивных площадок. Я считаю очень важным поддержать их финансирование, потому что эти инициативы исходят от самих жителей муниципалитетов.

В частности, планируется направить на приобретение уличной сцены в п.Ура-Губа более 250 тысяч рублей, на приобретение костюмов для хора ДК сп. Пушной – около 70 тысяч рублей, на обустройство детской площадки в Кандалакше – 1 миллион рублей.

Депутаты обсудили и поддержали законопроект, который вносит изменения в законодательство региона в части перераспределения полномочий по рассмотрению административных дел между административными комиссиями и мировыми судьями.

В Мурманской области ежегодно рассматривается порядка 10 тысяч административных правонарушений. Существует практика в других регионах, например, в Калининградской и Ульяновской областях, где рассмотрение такой категории дел передано в ведение мировой юстиции, а административные комиссии муниципальных образований там упразднены. Наши депутаты предлагают пойти по другому пути – передать полномочия мировым судьям не по всему региону, а только там, где нагрузка невелика. При этом необходимо учитывать вопрос трудоустройства высвобождающихся сотрудников административных комиссий.

Также комитет поддержал и рекомендовал областной Думе принять во втором чтении изменения в законодательство о выборах в Мурманской области. Речь идёт о приведении областных законов в соответствие с федеральными нормами. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность для избирателей голосовать на выборах в органы госвласти по месту пребывания, а не по месту регистрации.