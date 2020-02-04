Сумма просроченного перед банком долга на одного экономически активного россиянина выросла в 6 раз

В настоящее время на одного экономически активного жителя России приходится в среднем 18-20 тысяч рублей просроченного перед банком долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты), говорится в исследовании СРО «НАПКА».

По оценкам, приводимым данной организацией, за 10 лет данный показатель вырос в 6 раз - на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.

В целом, по итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 трлн рублей, из них на просроченную задолженность приходится около 740-750 млрд рублей без учёта штрафов и пеней (по системе отчётности РСБУ). Таким образом, доля просроченной задолженности составляет порядка 4-4,2%.

Специалисты «НАПКА» напоминают, что годом ранее объём просроченной задолженности физических лиц перед банками не превышал 757,5 млрд рублей, а ее доля в портфеле была на уровне - 5%.

«Таким образом, пока ещё мы видим тенденцию по сокращению просроченной задолженности как в абсолютном, так и долевом отношении. По данным аналитиков, есть риск, что в этом году просрочка покажет впервые за 2 года положительную динамику, однако её темпы будут лежать в рамках ожидаемых, и это не приведёт к серьёзным последствиям», - говорится в исследовании.

При этом лишь в 15 регионах доля просроченной задолженности находится на минимальном уровне и не превышает 3%, сообщает finmarket.ru.