Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году увеличилась на 27%

ФНС России подвела итоги применения механизма изменения срока уплаты налоговых платежей за 2019 год. За год сумма рассроченных налоговых платежей выросла более чем на четверть и составила 4,5 млрд рублей.

Получив рассрочку по уплате налогов, плательщики смогли преодолеть временные финансовые трудности. Перенос срока уплаты позволил организациям урегулировать свою задолженность перед бюджетом и полностью уплатить налоги по согласованному графику.

В августе 2019 года условия получения рассрочки по налогам стали проще – вступила в силу новая Методика по оценке финансового положения должников. Возможность использовать для анализа промежуточную бухгалтерскую отчётность за три и более месяцев, а не годовую, позволила компаниям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, стабилизироваться и уплатить налоги.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года вступят в силу изменения, которые упростят порядок получения рассрочки плательщикам, по которым проведена налоговая проверка и по её итогам доначислены суммы обязательных платежей.

Основными условиями для получения рассрочки по результатам контрольных мероприятий являются наличие чистых активов на сумму доначисленных платежей и представление банковской гарантии в качестве обеспечения.