Суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области уменьшилась на 31,1%

По сведениям организаций нашего региона (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июня 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 52,4 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 мая этого года на 23,7 млн рублей (на 31,1%) за счёт погашения задолженности в АО «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» и ООО «Косам».

Сумма задолженности сложилась в основном по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщает Мурманскстат, на четыре организации, находившихся в процессе конкурсного производства, приходилось 87,8% всей задолженности по заработной плате. Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 876 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, на транспорте – 138, в образовании – 77.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 июня текущего года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 59813 рублей.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 июня 2018 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе и ЗАТО город Североморск.