Суммы доплат за отопление выгнали жителей Североморска на мороз

«Арктик-ТВ» уже сообщало о том, что в администрацию ЗАТО г.Североморск поступают многочисленные жалобы граждан на значительное повышение платы за отопление жилых помещений многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта (ОДПУ), по квитанциям, выставленным АО «Мурманэнергосбыт» в ноябре 2017 года. Квитанции со значительным повышением платы получили 1700 жителей флотской столицы.

7 декабря на ул. Адмирала Сизова флотской столицы состоялось собрание жильцов дома № 15. Оно было инициировано жителями после получения квитанций за отопление от АО «Мурманэнергосбыт». Суммы, которые североморцы увидели в платежных документах, заставили их обратиться за помощью в администрацию ЗАТО г.Североморск. Председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко, председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев приняли участие в собрании.

- Как только нам передали квитанции, мы сразу приняли меры, - рассказал жильцам дома председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск Александр Савченко. - Мы направили письмо в адрес Государственной жилищной инспекции Мурманской области с просьбой провести проверку квитанций и письмо в адрес АО «Мурманэнергосбыт» с предложением отозвать эти квитанции и выставить вам новые, откорректированные.

Изучив платежные документы, представленные североморцами, администрация Североморска сообщает, в квитанциях за ноябрь 2017 года указано, что в многоквартирных домах, оборудованных ОДПУ, произведена корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению за период январь-декабрь 2016 года. Об этой корректировке жители флотской столицы неоднократно уведомлялись. Специалисты Государственной жилищной инспекции Мурманской области на состоявшемся в администрации ЗАТО г. Североморск совещании, подтверждали обоснованность данной корректировки.

Однако помимо указанной корректировки за январь-декабрь 2016 года, произведены доначисления платы за период январь-октябрь 2017 года, что не предполагалось делать одновременно с корректировкой за 2016 год.