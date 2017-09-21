Суперсовременный балкер доставил в Мурманск партию груза из норвежского порта Нарвик

Голландское судно «Эгберт Вагенборг» построено и введено в эксплуатацию весной 2017 года. Оно относится к универсальным грузовым судам нового поколения и отличается не только необычным дизайном, но и оптимальными для работы в Северной Атлантике и акватории Балтийского моря эксплуатационными характеристиками: ледовым классом, грузоподъемностью более 14 тысяч тонн, длиной 149 метров и шириной почти 16 метров.

В Мурманск новейший балкер доставил партию груза из норвежского порта Нарвик.