Супертехника для суперпроекта разгружена в Мурманске

В Мурманский морской торговый порт прибыла партия большегрузных самосвалов для строительства Кольской верфи.

Теплоход «Полар Кинг» с грузом строительной техники для нового проекта компании «НОВАТЭК», реализация которого разворачивается в районе посёлка Белокаменка, прибыл из Архангельска и ошвартовался у причала № 15 Мурманского морского торгового порта.

Портовики максимально оперативно произвели выгрузку на причал нескольких единиц автотранспорта, а также контейнеров с запасными частями и разборными жилыми модулями для вахтового посёлка.

Среди поступившей спецтехники – тяжёлые сочлененные карьерные самосвалы «Вольво». Это настоящие грузовые вездеходы, поскольку они могут работать в условиях заболоченной и каменистой местности.

Дальнейший путь теплохода «Полар Кинг» лежит к арктическому архипелагу Земля Франца-Иосифа, куда судно также доставит контейнерный груз и спецавтотраспорт, дополнительно взятый на борт в Мурманске.