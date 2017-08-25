Супруга «приголубила» своего суженого молотком по голове!

В Никеле в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу за помощью обратился мужчина 1985 года рождения с травмой головы. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что травму ему причинила 25-летняя супруга.

Участковый уполномоченный опросил женщину и установил, что ранее не судимая безработная жительница Никеля ударила молотком по голове своего супруга в ходе семейного скандала по месту жительства. Женщина призналась в содеянном.

Согласно заключению эксперта, полученные потерпевшим травмы расцениваются как легкой степени тяжести, в связи с чем по факту дознавателем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.