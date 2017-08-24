Суровая северянка из Оленегорска не вынесла оскорблений от бывшего сожителя

В дежурную часть полиции Оленегорска поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о госпитализации гражданина 1974 года рождения. У 43-летнего мужчины медики констатировали серьёзные травмы в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева.

Выехав незамедлительно на место происшествия, полицейские установили возможную причастность к совершению преступления хозяйки жилья. 34-летнюю женщину задержали, она дала признательные показания.

Выяснилось, что подозреваемая ведёт асоциальный образ жизни, на момент преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший является её бывшим сожителем, который зашёл в гости. В квартире он обнаружил другого мужчину, который проживает вместе с подозреваемой в настоящий момент. На почве ревности возникла ссора между мужчинами, затем пришедший стал нелицеприятно отзываться о женщине. Северянка, используя нож в качестве оружия, в ходе конфликта нанесла гостю удар в грудь. Осознав содеянное, она сама вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.