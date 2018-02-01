Суровая северянка керамической кружкой отправила сожителя на больничную койку

В дежурную часть отдела полиции Кандалакши из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 46-летнего мужчины. У пострадавшего, по словам врачей, имеются телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и множественных ушибов лица.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего, который пояснил, что они с сожительницей находились у себя по месту жительства, распивали спиртные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт, в ходе него подозреваемая схватила со стола керамическую кружку и нанесла мужчине несколько ударов по голове. Телесные повреждения, полученные пострадавшим, расцениваются медиками, как причинившие легкий вред здоровью.

Кандалакшскими полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии подозреваемая была задержана по месту жительства. Ранее не судимая 51- летняя северянка призналась в совершении преступления. Причину агрессивного поведения подозреваемая объяснила тем, что сожитель, находясь в сильном алкогольном опьянении, пытался причинить ей телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ, злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное северянку может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.