Суровая северянка пырнула сожителя ножом в грудь

В дежурную часть областного центра поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что из квартиры по улице Заводская был госпитализирован мужчина, 1986 года рождения, с телесными повреждениями в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. Врачи у пострадавшего квалифицировали травмы, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что ранения ему ножом нанесла сожительница. Сотрудники полиции выяснили, что после совместного распития спиртных напитков, между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им удар потерпевшему.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемая, - ранее судимая, неработающая жительница Росляково, 1984 года рождения, - была установлена и доставлена в отдел полиции. В содеянном женщина призналась.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.