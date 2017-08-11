Суровые ковдорские парни сдают в металлолом железнодорожные рельсы

В отдел полиции по Ковдорскому району поступило заявление от руководства одного из местных промышленных предприятий о хищении на принадлежащей ему территории 20 метров рельсов железнодорожного пути. Заявители пояснили, что неизвестными лицами был срезан металл в районе неиспользуемой в настоящее время и неохраняемой зоны. Общий ущерб, причиненный организации, составил свыше 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил житель Ковдора 1987 года рождении, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Злоумышленник использовал для хищения газоэлектрооборудование, украденное имущество вывозил на собственном автомобиле.

Через несколько дней подозреваемый был задержан полицейскими и опрошен. Он признался в хищении и пояснил, что планировал продать похищенное в скупку металла.

Похищенное было изъято у подозреваемого. По факту в отношении злоумышленника дознавателем отдела полиции по Ковдорскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За совершенное деяние его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, кроме того, в отношении данного гражданина органами внутренних дел проводится проверка по иным эпизодам хищения чёрного металла с законсервированных территорий предприятий, расположенных на территории района.