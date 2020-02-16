Суровые парни из регионального УФСИН оказались самыми весёлыми

В ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» 15 февраля состоялся областной конкурс среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах». Темой конкурса в этом году был всем известный девиз «На Севере жить...».

За победу боролись три команды: «Запах гари» (Специальное управление ФПС № 48 МЧС России), «Шпроты» (УФСИН РФ по Мурманской области) и «Форменное бесчинство» (Мурманская таможня). Конкурсантов предстояло попробовать свои силы в приветствии, разминке и музыкальном домашнем задании. Стоит отметить, что уровень юмора всех представленных коллективов ничем не уступает профессионалам Клуба весёлых и находчивых.

В рамках упорной борьбы места распределились следующим образом: третье место досталось таможенникам, второе - представителям МЧС России, а победу одержали юмористы из УФСИН.