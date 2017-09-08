Суровый житель Мончегорска, защищая свой велосипед, огрел палкой по голове молодого человека

В полицию Мончегорска поступило сообщение из медицинского учреждения. Житель города 1991 года рождения обратился в больницу с травмой головы.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что ушибленную рану он получил от удара по голове палкой. Телесные повреждения ему причинил незнакомый мужчина в ходе конфликта.

Участковыми уполномоченными полиции был установлен и опрошен подозреваемый в избиении. Ранее судимый мужчина 1979 года рождения пояснил, что в вечернее время решил отремонтировать колесо велосипеда и, сняв его с рамы, пошел в квартиру, чтобы заклеить. Разобранный велосипед он оставил возле подъезда. Возвратившись обратно, он увидел, что его велосипед пытается забрать незнакомый молодой человек. Прохожий подумал, что кто-то выбросил велосипед, и решил его забрать. Начался конфликт, и 38-летний владелец велосипеда палкой нанёс один удар по голове молодому человеку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.