Свалка с нарушениями

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения закона на объектах размещения и утилизации отходов, расположенных на территории города Мончегорска. В ходе проверки осмотрена городская санкционированная свалка, предназначенная для размещения твёрдых коммунальных отходов, а также инсинераторная установка, предназначенная для сжигания биологических отходов.

Проверка показала, что требования закона на указанных объектах исполняются не в полной мере.

Городская свалка в нарушение требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не была оборудована средством измерения массы принимаемых отходов, что не позволяло взимать плату за приёмку отходов исходя из их массы.

Содержание дизельной инсинераторной установки, предназначенной для сжигания биологических отходов, также не соответствовало требованиям закона. Территория вокруг указанного объекта была захламлена строительными и иными отходами, кровля здания установки имела течи, что не позволяло должным образом осуществлять эксплуатацию объекта.

В связи с выявленными нарушениями прокурором руководителю организации, ответственной за эксплуатацию указанных объектов, внесено представление об устранении нарушений законности.