В Мурманске запрещают парковку транспортных средств в заездных карманах вдоль 302 и 305-го микрорайоновПо просьбам северян вводятся дополнительные автобусные рейсы в пос.Щукозеро
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.06.19 08:00

Свалки вдоль трассы «Кола» ликвидировали только после жалоб

После обращения активистов ОНФ к главе региона Мурманской области свалки вдоль трассы Р-21 «Кола» были ликвидированы в течение нескольких часов. Ранее общественники призвали власти региона принять меры по очистке от мусора территории обочин дороги федерального значения в Кандалакшском районе на участке от Кандалакши до посёлка Зеленоборский.

Как пояснили представителям ОНФ в областном филиале ФКУ «Упрдор «Кола»», ответственного за проинспектированные общественниками объекты, контейнеры установлены на территории так называемых площадок отдыха водителей. Вблизи них находятся многочисленные садово-огороднические некоммерческие товарищества (СОНТ), члены которых и вывозят туда отходы. С наступлением весенне-летнего сезона ситуация резко усугубляется.

«По сведениям дорожной организации, обслуживающей участок трассы Р-21 «Кола», мусор в больших мешках, а то и в обычных пакетах, а также старая мебель, двери, оконные рамы выбрасываются членами СОНТ ежедневно. В итоге в свалку превращается территория возле мусорных баков, установленных исключительно для уборки мелких отходов непосредственно за участниками дорожного движения, следующими по автодороге в транзитном сообщении», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

После сигнала общественников и последовавших за ним поручений врио главы региона свалки на участке от Кандалакши до поселка Зеленоборский были ликвидированы. Также Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области сообщило о принятии решения об изменении цикличности и времени уборки мусора с площадок отдыха водителей. Всем подрядным организациям, ответственным за содержание региональной сети автодорог, дано поручение в срок до 11 июня привести в должный вид все такие стоянки: покрасить, установить или заменить контейнеры и урны, очистить территорию и полосу отвода площадок от мусора и грязи, устранить дефекты в покрытии.

«Решать проблемы в ручном режиме, к сожалению, приходится довольно часто. Но я считаю абсолютно неправильным, когда ситуация сдвигается с мертвой точки только после вмешательства непосредственного руководства региона. Отрадно видеть, что в этом случае удалось добиться не только вывоза отходов, но и принятия конкретных решений, которые позволят в дальнейшем таких проблем избежать. В частности, в настоящее время Минприроды с ФКУ «Упрдор «Кола»» прорабатывается вопрос по обеспечению на федеральной автодороге Р-21 «Кола» системной и качественной уборки и вывоза мусора с площадок отдыха, а также обновлению и увеличению контейнерного парка», - добавил Сахневич.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Мария Николаевна
08.06.19 12:08
Оля, расспрашивай сотрудников заповедников о глобальном потеплении, а то что-то страшилок много стало.
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям
Ирина
07.06.19 22:09
Отчаянная. Я так не могу. А про нашу природу почитаю, пишите побольше: что видите, какие животные и растения попадаются, как там с мусором в лесах. А комары и мошки не заедят в июле?
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям
Ирина
06.06.19 22:49
А почему сумма за квадратный метр меньше чем по ФЗ ?
Комментарий к новости:Переселение – по единым правилам, по единому порядку, с уменьшением финансирования
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:15«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)13:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)14:05«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост цен на картофель, лук, пшено…-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 19 копеек, евро - на копейку-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыШутить с перегрузом в России не будут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 526 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика