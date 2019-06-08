Свалки вдоль трассы «Кола» ликвидировали только после жалоб

После обращения активистов ОНФ к главе региона Мурманской области свалки вдоль трассы Р-21 «Кола» были ликвидированы в течение нескольких часов. Ранее общественники призвали власти региона принять меры по очистке от мусора территории обочин дороги федерального значения в Кандалакшском районе на участке от Кандалакши до посёлка Зеленоборский.

Как пояснили представителям ОНФ в областном филиале ФКУ «Упрдор «Кола»», ответственного за проинспектированные общественниками объекты, контейнеры установлены на территории так называемых площадок отдыха водителей. Вблизи них находятся многочисленные садово-огороднические некоммерческие товарищества (СОНТ), члены которых и вывозят туда отходы. С наступлением весенне-летнего сезона ситуация резко усугубляется.

«По сведениям дорожной организации, обслуживающей участок трассы Р-21 «Кола», мусор в больших мешках, а то и в обычных пакетах, а также старая мебель, двери, оконные рамы выбрасываются членами СОНТ ежедневно. В итоге в свалку превращается территория возле мусорных баков, установленных исключительно для уборки мелких отходов непосредственно за участниками дорожного движения, следующими по автодороге в транзитном сообщении», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

После сигнала общественников и последовавших за ним поручений врио главы региона свалки на участке от Кандалакши до поселка Зеленоборский были ликвидированы. Также Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области сообщило о принятии решения об изменении цикличности и времени уборки мусора с площадок отдыха водителей. Всем подрядным организациям, ответственным за содержание региональной сети автодорог, дано поручение в срок до 11 июня привести в должный вид все такие стоянки: покрасить, установить или заменить контейнеры и урны, очистить территорию и полосу отвода площадок от мусора и грязи, устранить дефекты в покрытии.

«Решать проблемы в ручном режиме, к сожалению, приходится довольно часто. Но я считаю абсолютно неправильным, когда ситуация сдвигается с мертвой точки только после вмешательства непосредственного руководства региона. Отрадно видеть, что в этом случае удалось добиться не только вывоза отходов, но и принятия конкретных решений, которые позволят в дальнейшем таких проблем избежать. В частности, в настоящее время Минприроды с ФКУ «Упрдор «Кола»» прорабатывается вопрос по обеспечению на федеральной автодороге Р-21 «Кола» системной и качественной уборки и вывоза мусора с площадок отдыха, а также обновлению и увеличению контейнерного парка», - добавил Сахневич.