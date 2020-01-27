Сведения о трудовой деятельности россияне смогут получить в МФЦ

Правительство страны добавило в перечень услуг МФЦ получение сведений о трудовой деятельности граждан, содержащихся в их индивидуальных лицевых счетах. Теперь ПФР будет предоставлять сведения в любом своём отделении и МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

Ранее такую информацию можно было получить только в Пенсионном фонде.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Напомним, с 1 января 2021 года при приёме впервые поступивших на работу сотрудников организации будут заводить только электронные трудовые книжки.