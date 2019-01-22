Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области

Инцидент произошёл при заходе на посадку на авиабазе Оленья, есть погибшие. Об этом во вторник, 22 января, сообщает ТАСС. «Обнаружен пилот, ведутся поиски ещё троих членов экипажа», — сообщают журналисты.

База находится на территории посёлка Высокий, который административно подчинен городу Оленегорску.

«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Авиапроисшествие случилось около 13.40 мск», - сказал собеседник агентства. Минобороны сообщило, что бомбардировщик совершил жёсткую посадку и разрушился.

По информации ведомства, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман. «По предварительной информации, командир и штурман остались живы», - сказал собеседник агентства. Экипаж самолёта состоит из четырёх человек - командир, помощник командира, штурман и оператор, напомнил источник.

Уточняется, что полёт был плановым и носил характер учебно-тренировочного. Боекомплекта на борту не было.

По данным РИА «Новости», состояние пострадавших оценивается как тяжелое. В администрации Оленегорска «РГ» сообщили, что на месте крушения зафиксирован разлив топлива. Сейчас его устраняют.

Наша справка:

Ту-22М3 — модификация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика. Максимальная скорость полёта самолёта может достигать 2300 км/ч, а продолжительность полета — почти 10 тысяч километров. Воздушное судно предназначено для поражения вражеских целей на территории противника в стратегической глубине.