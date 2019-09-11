Свернули горы - в ММТП подвели итоги работы «Трудового отряда СУЭК» за летний период

В Мурманском морском торговом порту подвели итоги работы третьей и заключительной в этом году смены «Трудового отряда СУЭК» (ТОС). В течение трёх летних месяцев в «Трудовом отряде СУЭК» работали 60 ребят. В общей сложности они убрали более 542 квадратных метров территории парков и скверов Мурманска. Благодаря им, было вывезено около 255 кубометров мусора.

«Для Мурманского морского торгового порта, который является одним из градообразующих предприятий областного центра, очень важно дать возможность детям получить в рамках проекта ТОС первый трудовой опыт. Важно, что работа заключалась не только в уборке территории, но и включала образовательный процесс – изучение истории родного города. Труд, образование и общение со сверстниками, безусловно, способствует формированию правильных качеств и развитию личности», - отметил на церемонии подведения итогов работы отряда директор по развитию АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

По итогам третьей смены победу одержала команда «Максимум». В числе лучших бойцов были отмечены Александр Демитриенко, Елизавета Булычева, Екатерина Буторина, Максим Косарчук, Анна Гальянова. Все участники отряда получили грамоты, памятные подарки от АО «ММТП» и СУЭК.

«Хочется отметить, что на протяжении трёх месяцев все ребята работали добросовестно. Эта смена проделала серьёзную работу, поскольку каждый день был покос травы. От себя хочу поблагодарить ребят и руководство Мурманского морского торгового порта за предоставленную детям возможность понять, что такое труд», - подчеркнул мастер компании «Прима 51» и координатор деятельности ТОС Ярослав Штурмак.

Напомним, проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», Фонду «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации г. Мурманска.