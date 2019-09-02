Свет придёт в Краснощелье и Сосновку к 1 апреля 2021 года по решению суда!

Ловозерским районным судом рассмотрены гражданские дела по исковым заявлениям прокурора Ловозерского района о возложении на администрацию Ловозерского района обязанности организовать бесперебойное круглосуточное электроснабжение жителей труднодоступных отдаленных сёл Ловозерского района – Краснощелье и Сосновка.

Поводом для обращения в суд с исковыми заявлениями послужили поступившие в прокуратуру района коллективные обращения жителей указанных данных населённых пунктов об отсутствии бесперебойного обеспечения данного села электроэнергией.

В ходе проведенной прокурорской проверки доводы жителей Краснощелья и Сосновки нашли свое полное подтверждение.

По результатам проведенной проверки было установлено, что электроэнергия жителям этих сёл действительно не подаётся бесперебойно. Подача электроэнергии осуществлялась по графику, ежегодно утверждаемому администрацией муниципального образования Ловозерский район. Указанное обстоятельство нарушало право жителей отдаленных населенных пунктов на получение коммунальных услуг надлежащего качества.

Решениями Ловозерского районного суда от 13 июня 2019 года исковые заявления прокурора Ловозерского района были удовлетворены в полном объёме. Рассмотрев иски прокурора, Ловозерский районный суд обязал администрацию Ловозерского района с 1 апреля 2021 года подавать жителям указанных выше сёл электроэнергию бесперебойно.

Вместе с тем администрация Ловозерского района с данными решениями суда не согласилась.

В своих апелляционных жалобах ответчик просил Мурманский областной суд решения Ловозерского районного суда отменить, а в удовлетворении исковых требований прокурора Ловозерского района отказать. Доводы апелляционных жалоб ответчика сводились к констатации сумм, которые необходимо затратить для исполнения решений суда, а также к описанию проблем, связанных с доставкой и хранением топлива.

29 августа текущего года апелляционные жалобы администрации Ловозерского района были рассмотрены судебной коллегией по гражданским делам Мурманского областного суда.

В ходе их рассмотрения суд апелляционной инстанции согласился с доводами представителя прокуратуры о законности вышеуказанных решений Ловозерского районного суда и об обоснованности действия прокурора района, предъявившего иски. Апелляционные жалобы администрации района были признаны не подлежащими удовлетворению, поскольку право граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества и в достаточном количестве не может быть поставлено в зависимость от финансовых возможностей органов местного самоуправления.

Решения Ловозерского районного суда о возложении на администрацию Ловозерского района обязанности организовать бесперебойное круглосуточное электроснабжение жителей труднодоступных отдаленных сел Ловозерского района – Краснощелье и Сосновка вступили в законную силу. Их исполнение находится на особом контроле в прокуратуре района.