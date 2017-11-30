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Мурманская область. Арктика30.11.17 09:12

Свет придёт в п.Щукозеро до Нового года

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провёл вчера встречу с жителями п.Щукозеро. На вопросы присутствующих отвечали, в том числе, председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, депутат Совета депутатов Станислав Чернавцев, помощник главы ЗАТО г.Североморск Юрий Юрченко, первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Североморска Александр Савченко, директор Городского центра ЖКХ Игорь Козинский, врио генерального директора управляющей компании ООО «СЖКХ» Василий Ересь.

Проблемы, волнующие жителей п.Щукозеро, касаются, в первую очередь, уборки дорог и дворов от снега — люди опасаются повторения ситуации прошлого года. Однако поводов для беспокойства нет. Работы проводятся качественно и в срок. В настоящее время со стороны жителей нареканий нет.

Много вопросов было адресовано управляющей компании — это и параметры отопления в квартирах, график уборки подъездов, перечень выполняемых в соответствии с договором работ, вывоз мусора.

Есть вопросы, которые ранее уже были адресованы руководству города, и в отношении которых удалось достичь положительных решений.

- Школьный корт будет приведён в порядок летом будущего года. Финансирование на эти цели выделено, - рассказал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. - Ограждение на детской площадке появится уже на следующей неделе. Кроме того, мы продвинулись в решении вопроса по освещению моста и дороги за ним. Сейчас нами закупаются 5 прожекторов, 3 из которых мы сможем установить и подключить уже до Нового года.

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