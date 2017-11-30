Свет пришёл на Объездную дорогу в Апатитах

После пробных включений и всех необходимых по регламенту согласований 29 ноября линия наружного освещения вошла в постоянную эксплуатацию, озарив дорогу ярким светом. Теперь поездка в тёмное время суток по Объездной автомобильной дороге города Апатиты, а она проходит по улицам Гладышева и Промышленная, станет гораздо комфортней и безопасней.

В 2017 году в рамках капитального ремонта на участке автомобильной дороги км 0+000 – км 2+700 произведены работы по устройству недостающего наружного электрического освещения. Подрядчик ООО «СТК» успешно справился с поставленной задачей, выполнив монтаж линии наружного освещения протяжённостью 2613 метров: установлено 70 новых опор и соответственно 70 светильников.

В преддверии полярной ночи эта новость, безусловно, должна порадовать участников дорожного движения, которые активно пользуются этой автомобильной дорогой. А дорога эта весьма напряжённая, движется легковой и грузовой транспорт, едут автобусы. В пути следования на данном участке дороги имеется и путепровод через железную дорогу, и железнодорожный переезд, и выезды с прилегающих территорий, поэтому наружное освещение здесь было крайне необходимо.