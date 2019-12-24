Светлана Деркач врио ректора МГТУ

В Мурманском государственном техническом университете состоялось последнее в уходящем году заседание учёного совета. На нём ректор МГТУ Сергей Агарков представил коллективу исполняющего обязанности ректора Светлану Деркач – её кандидатура согласована с Министерством науки и образования Российской Федерации.

Доктор химических наук, профессор Светлана Деркач является заведующей кафедрой химии МГТУ. Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета по специальности «Химическая технология электровакуумных приборов». В 1985 году начала работать в Мурманском высшем инженерно-морском училище. Прошла профессиональный путь от должности лаборанта до проректора по научной работе и руководителя одного из ведущих подразделений университета.

Сергей Агарков объявил об уходе с поста ректора МГТУ на прошлой неделе.

Напомним, летом этого года в другом крупном вузе Заполярья – Мурманском арктическом государственном университете – также произошла смена руководства. На данный момент обязанности ректора вуза исполняет Ирина Шадрина после того, как этот пост покинул Андрей Сергеев.