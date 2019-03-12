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Мурманская область. Арктика12.03.19 08:00

Светлана Наумова расскажет о сюрпризах 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся

Сегодня, 12 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В мурманской Долине Уюта и в других городах Мурманской области уже во всю идут соревнования в рамках 85-го -  юбилейного Праздника Севера. Уже есть первые победители. А когда же состоится главное событие – праздничное открытие 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся? Какие сюрпризы ждут гостей и участников Полярной Олимпиады? Какие соревнования и где они будут проводиться? Об этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
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