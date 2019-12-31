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Мурманская область. Арктика31.12.19 23:51

Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год - Владимир Путин

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живём в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждём боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется.

Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки – героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошёл через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!

Дорогие друзья!

К встрече Нового года мы всегда готовимся заранее и, несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем ёлку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят своё тепло уже младшим поколениям.

Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребёнок знает, что он самый любимый.

Друзья!

Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания.

С праздником! С Новым, 2020 годом!

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