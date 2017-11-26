Свидетели ДТП, во время которого погибла северянка–пешеход, избили водителя машины

Сегодня около 8.25 в Мурманске, по предварительной информации, на перекрестке ул. Беринга – просп. Кольский в районе дома № 152 водитель автомобиля «Форд Фокус» по неустановленной в настоящее время причине сбил пешехода – женщину 1964 года рождения, после чего врезался в столб в районе остановки общественного транспорта.

Сбитая автомобилем «Форд Фокус» женщина была госпитализирована, от полученных травм она скончалась в медицинском учреждении. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По предварительной информации, свидетели происшествия, проезжающие мимо, остановились для оказания помощи, однако из-за начавшегося конфликта с водителем автомобиля «Форд Фокус» причинили ему телесные повреждения, после чего с места происшествия скрылись и спустя непродолжительное время были задержаны сотрудниками полиции в районе дома № 57 по Кольскому проспекту.

Водителя, избитого очевидцами ДТП, также доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и последующего избиения водителя.