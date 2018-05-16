Сводка ДТП по Мурманской области за 15 мая

В ДТП пострадали 4 человека.

15 мая в 9 часов 10 минут в Мурманске на улице Старостина водитель автобуса «МАЗ» 27 маршрута при повороте налево допустил падение пассажира. В результате происшествия 62-летний мужчина обслужен амбулаторно.

15 мая в 14 часов на 23-м километре автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 57-летний мужчина обслужен амбулаторно.

15 мая в 17 часов 25 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель мотоцикла «Хонда» при движении по проспекту Ленина в направлении юга при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2112», который следовал в прямом направлении. В результате происшествия 30-летний мотоциклист госпитализирован.

15 мая в 18 часов в Мурманске на проспекте Кольском водитель, управляя автомобилем «Шевроле», при перестроении не справился с управлением и допустил столкновение с остановившемся на выезде с прилегающей территории автомобилем «Шевроле Круз». В результате ДТП 22-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 3073 нарушений правил дорожного движения.

22 нарушения допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2600 нарушений ПДД. 14 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 37 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).