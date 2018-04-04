Сводный детский хор Мурманской области выступит на сцене колледжа искусств
5 апреля в малом зале Мурманского колледжа искусств состоится творческая встреча хоровых коллективов, посвященная 80-летию со дня образования Мурманской области.
Шесть ведущих хоровых коллективов, входящих в состав Сводного детского хора Мурманской области, более 140 учащихся детских музыкальных школ № 3, 5, 6, детской школы искусств № 3 города Мурманска и детской музыкальной школы города Североморска исполнят самые популярные и любимые детские произведения современных композиторов-песенников: Юрия Чичкова, Якова Дубравина, Ирины Хрисаниди, Евгения Крылатова, Михаила Славкина, Светланы Крупа-Шушариной.
В исполнении студентов Мурманского колледжа искусств прозвучат стихи мурманских поэтов Владимира Смирнова, Николая Колычева, Елены Шитиковой.