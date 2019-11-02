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Мурманская область. Арктика02.11.19 10:15

Сводный отряд мурманской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

Полицейские Мурманской области в составе сводного отряда полиции на полгода убыли в Республику Дагестан обеспечивать правопорядок и общественную безопасность. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Всего в служебную командировку направились более сорока сотрудников.

Перед отправлением состоялся строевой смотр. Командиры проверили внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Руководству УМВД России по Мурманской области доложили о готовности личного состава.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, заместитель начальника УМВД России по Мурманской области полковник внутренней службы Сергей Величковский пожелал личному составу спокойной командировки и, по многолетней сложившейся традиции, вручил начальнику сводного отряда два флага – Российской Федерации и Мурманской области. Также перед полицейскими выступил председатель совета ветеранов областного УМВД Александр Иванович Лозавой. Он пожелал убывающим сотрудникам скорейшего возвращения домой, выдержки и спокойной командировки.

После построения личный состав смог попрощаться с родными и близкими. Полицейские вернутся на родную землю уже в начале лета следующего года.

Стоит отметить, что работу полицейских Мурманской области в южном регионе страны традиционно высоко оценивает руководство органов внутренних дел. За успехи в профессиональной деятельности сотрудники неоднократно отмечены наградами МВД России.

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