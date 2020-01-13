Сводный отряд мурманской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность убыл сводный отряд полиции Мурманской области. Для несения службы все сотрудники прошли боевую и другую необходимую подготовку.

Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение и доложил начальнику УМВД России по Мурманской области генерал-майору полиции Виталию Зайкову о готовности. Ка сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по сложившейся традиции командиру убывающего отряда были вручены два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

В напутственном слове Виталий Зайков пожелал сотрудникам спокойной службы, успехов в выполнении поставленных задач и благополучного возвращения домой.

После прощания с коллегами, родными и близкими поезд с сотрудниками сводного отряда полиции тронулся от перрона под звуки торжественного марша.