Сводный отряд мурманской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Республики Дагестан убыли полицейские Мурманской области. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Всего в служебную командировку отправились 49 сотрудников.

Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. По сложившейся традиции, руководителю отряда вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов отметил, что сотрудники должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – вернуться живыми и здоровыми в том же составе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, завершая торжественные проводы на перроне железнодорожного вокзала города Мурманска, начальник областного управления МВД пожелал убывающим сотрудникам удачи в служебной командировке.