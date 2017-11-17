Сводный отряд мурманской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Республики Дагестан убыли полицейские Мурманской области в составе сводного отряда. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники предварительно прошли боевую и психологическую подготовку на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Всего в служебную командировку отправились 45 сотрудников из различных подразделений полиции территориальных отделов и областного управления МВД России.

Провожать коллег на перрон железнодорожного вокзала прибыли сотрудники областного управления МВД России и территориальных отделов полиции.

Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение.

Выстроившиеся на перроне железнодорожного вокзала г. Мурманска сотрудники сводного отряда получили краткий инструктаж и информацию об оперативной обстановке. По сложившейся традиции, руководителю отряда вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов в напутсвенном слове отметил, что сотрудники должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – вернуться живыми и здоровыми в том же составе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в завершение напутствия главный полицейский Заполярья пожелал убывающим сотрудникам удачи в служебной командировке. После этого убывающие сотрудники попрощались с родными и друзьями и отправились по вагонам.