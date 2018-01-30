Сводный отряд мурманской полиции отправился в тёплые края

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Республики Ингушетия полицейские Мурманской области убыли в составе сводного отряда для несения службы в сложных условиях все сотрудники предварительно прошли боевую и психологическую подготовку на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Всего в служебную командировку отправились 40 сотрудников из различных подразделений полиции территориальных отделов и областного управления МВД России.

Перед отправлением на перроне железнодорожного вокзала Мурманска состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Сотрудники сводного отряда получили краткий инструктаж и информацию об оперативной обстановке. По сложившейся традиции руководителю отряда вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов в напутственном слове отметил, что сотрудники должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – всем вернуться живыми и здоровыми.

В завершение напутствия главный полицейский Заполярья пожелал убывающим сотрудникам удачи в служебной командировке. После этого убывающие сотрудники попрощались с родными и друзьями и отправились по вагонам.