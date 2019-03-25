Своевременная уборка снежных масс с придомовой территории имеет высокую социальную значимость

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска с участием должностных лиц Комитета по жилищной политике администрации г. Мурманска и Управления Октябрьского АО г. Мурманска, а также представителей филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Мурман» 20 марта проведена проверка соблюдения управляющими и обслуживающими организациями требований жилищного законодательства по содержанию многоквартирных домов и придомовой территории в зимний период.

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований действующего законодательства в деятельности ООО УК «Буревестник», поскольку управляющей компанией не была осуществлена своевременная уборка снежных масс с придомовой территории, а также не произведена очистка от снега и наледи (сосулек) кровли дома № 15 по ул. Академика Книповича. Аналогичные нарушения при проведении проверки были выявлены в ряде МКД, которые обслуживает ООО УК «Буревестник».

По вышеуказанным фактам генеральному директору ООО УК «Буревестник» внесено представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по п.1 ст.2 Закона Мурманской области от 6.06.2003 №401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

При проведении мониторинга обсуждалась актуальность и высокая социальная значимость данной проблемы, поскольку климатические особенности и погодные условия региона требуют повышенного внимания управляющих и обслуживающих организаций к содержанию многоквартирных домов и придомовой территории; также разъяснялась ответственность за ненадлежащее выполнение указанными организациями принятых на себя обязательств.