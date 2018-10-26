Своевременная выплата заработной платы северянам – на особом контроле правительства Мурманской области

Заместитель губернатора Роман Дурягин провел очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций региона при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области. На заседание были приглашены руководители и представители шести хозяйствующих субъектов региона, в том числе находящихся в процедурах, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Открывая заседание, Роман Дурягин подчеркнул, что соблюдение прав граждан на своевременную и в полном размере выплату заработной платы по-прежнему находится на особом контроле правительства региона. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с долгами по оплате труда в экономически активных организациях области. Работа регионального правительства по изменению ситуации строится во взаимодействии с такими ведомствами, как прокуратура Мурманской области, военная прокуратура Северного флота, следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области, государственная инспекция труда и другими.

Руководству предприятий предстоит принять исчерпывающие меры по недопущению образования долгов по заработной плате и погашению имеющейся задолженности перед работниками предприятий.