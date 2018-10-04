Своей работой вы формируете интеллектуальный потенциал Мурманской области и всей России - Инна Погребняк – учителям региона

Сегодня, накануне Дня учителя, заместитель губернатора Инна Погребняк встретилась с педагогами Мурманской области. Во встрече приняли участие представители Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского района, ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Североморск, педагоги-наставники победителей Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!», учителя-победители и призеры регионального конкурсного отбора на получение денежного поощрения.

Инна Погребняк приветствовала педагогов от имени губернатора Марины Ковтун.

«Мы проносим через всю жизнь память о своём первом учителе, да и обо всех наставниках на протяжении всего ученического пути. К профессии учителя в нашей стране совершенно особое отношение. Своей работой вы формируете интеллектуальный потенциал Мурманской области и всей России», – отметила Инна Погребняк.

Основной темой беседы стали итоги II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». Таисия Васильченко, подготовившая лауреата конкурса Руслана Кузнецова из школы №2 г.Полярный, убеждена, что именно русский язык и литература с их глубокими корнями и богатой историей закладывают в ребёнке самосознание будущего гражданина. По мнению преподавателя Оленегорского горнопромышленного колледжа Людмилы Матвеевой, её подопечные – уже состоявшиеся люди, получающие рабочую профессию, уверенные в завтрашнем дне, и именно серьёзные размышления о Родине и своей роли в её судьбе стали основой успеха лауреата Владимира Орлянского. Также на встрече присутствовала педагог гимназии №5 г.Мурманска Елена Черёмушкина, подготовившая победительницу Алевтину Седунову.

В рамках встречи Инна Погребняк наградила педагогов Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области. За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения северян и в связи с Днём учителя Благодарственные письма вручены учителю русского языка и литературы гимназии №5 г.Мурманска Елене Черёмушкиной, учителю русского языка и литературы школы №2 г.Полярный ЗАТО Александровск Таисии Васильченко, учителю русского языка и литературы гимназии №6 г.Мурманска Ирине Хлуд, преподавателю русского языка и литературы Оленегорского горнопромышленного колледжа Людмиле Матвеевой, учителю русского языка и литературы школы №19 г.Кандалакши Татьяне Павловой, учителю русского языка и литературы школы №11 г.Североморска Людмиле Бугайлишкайте, преподавателю русского языка и литературы Мончегорского политехнического колледжа Ольге Першиной, учителю истории гимназии №1 г.Североморска Ольге Ивановой, учителю русского языка и литературы Мурманского академического лицея Светлане Левицкой, учителю математики гимназии №1 г.Полярные Зори Елене Приставко, учителю истории и обществознания школы №8 с углубленным изучением английского языка г.Мончегорска Ирине Рощиной, учителю математики гимназии №1 г.Североморска Елене Мишиной, учителю математики гимназии №1 г.Североморска Надежде Сарнадской.