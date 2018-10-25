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Мурманская область. Арктика25.10.18 17:31

Свои инициативы в рамках проекта «Великие имена России» предложили представители казачества, саамской общественности и ветераны боевых действий

В Мурманске продолжается второй этап проекта «Великие имена России». В рамках голосования северяне могут выбрать имя известного соотечественника, которое получит аэропорт Мурманск. Каждый северянин лично или инициативная группа могут предложить свой вариант – мнения земляков ждут в общественных приемных в Мурманском областном краеведческом музее, МАГУ и МГТУ.

Сегодня свои предпочтения в общественной приемной краеведческого музея высказали казаки, представители саамов и ветераны боевых действий.

«Мы посовещались и предложили кандидатуру царя Николая II. Во-первых, царь стал основателем Мурманска, заполярная столица была названа его именем: Романов-на-Мурмане. Во-вторых, казачество было сильно при царях – им давали земли, они служили родине. При Иване Грозном, в 1570 году, было основано Донское войско. А спустя два года во время Северной войны со Швецией на Крайнем Севере появились два первых казачьих полка», – сказал атаман Кольского хуторского казачьего общества Игорь Гуменной.

Президент Ассоциации Кольских саамов Елена Гой отдала свой голос за Трифона Печенгского. По её мнению, это знаковая фигура для нашего края.

«Трифон Печенгский прибыл на Кольский полуостров, чтобы проповедовать христианство саамам. Память об этом монахе жива, у нас есть Трифонов Печенгский монастырь», – отметила Елена Гой.

Члены областной общественной организации «Участники боевых действий в Чечне» предложили две кандидатуры – защитников Отечества, летчиков дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова и Героя России Тимура Апакидзе.

«Исходя из личного опыта, скажу, что любая наземная операция нуждается в поддержке с воздуха. И Тимур Апакидзе, и Борис Сафонов достойны того, чтобы их имена носил аэропорт», – подчеркнул председатель организации Николай Абрамов.

Свои предложения можно оставлять в общественных приёмных в Мурманске и на сайте великие имена.рф до 28 октября. А с 29 октября по 7 ноября будет формироваться список из трёх ключевых имён финалистов. Победитель конкурса «Великие имена России» станет известен 5 декабря.

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