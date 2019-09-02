Сегодня в образовательных учреждениях Мурманска начался новый учебный год. Но этот день запомнился не только школьникам. В торжественной обстановке своих воспитанников встретил детский сад № 46 в жилом микрорайоне Росляково.

Стоит отметить, что в этом году дошкольное учреждение стало одним из 500 победителей Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2019». Соперниками мурманчан были 32352 организации дошкольного образования. Конкурс проводился Федеральным экспертным советом системы образования при Федерации развития образования.

– В рамках смотра участники обменивались между собой передовым опытом, обобщали лучшие практики, нашу работу оценивали эксперты, – рассказала директор МБДОУ № 46 Ирина Матвеева. – Очень приятно, что наш детский сад был высоко отмечен – это заслуга всего педагогического коллектива.

Помимо детского сада № 46 лауреатом-победителем Всероссийского конкурса стал МБДОУ № 82. Мурманское образование стабильно показывает высокий уровень на протяжении многих лет, учебные заведения города-героя постоянно находятся в числе лучших учреждений России.