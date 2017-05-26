Своровать - молодёжь Кандалакши легко решает проблему приобретения алкоголя для вечеринки

В одном из магазинов Кандалакши, как заметили его сотрудники, с витрины торгового зала пропали две бутылки ликера и бутылка мартини. Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила почти 2 тысячи рублей. Об этом они сообщили в отделение полиции. Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершение кражи были установлены и задержаны ранее не судимые 18 и 19-летние жители Кандалакши. Молодые люди признались в совершении преступления и рассказали полицейским, что кражу совершили намеренно. Перед вечеринкой, не имея средств для покупки алкоголя, приятели договорились о том, что попросту совершат кражу спиртных напитков в ближайшем магазине.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в настоящее время мужчинам избрана мера пресечения в подписки о невыезде. За содеянное их может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.