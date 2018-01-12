Своровать 20 курток северянин успел, а продать их ему помешал визит полицейских

В дежурную часть полиции обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже сумки с товаром. Кража была совершена из машины, припаркованной им возле административного здания по ул. Металлургов в п. Ревда. В сумке, по словам потерпевшего, находились 20 женских курток. Общая сумма ущерба составила 119 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место совершения кражи, провели ряд оперативных мероприятий. Сотрудники уголовного розыска опросили заявителя и выяснили, что предприниматель привез куртки в качестве товара на продажу из республики Беларусь. Они установили, что кражу совершили путем свободного доступа. Автомобиль «Форд Транзит», в салоне которой находилось похищенное, не был заперт, кроме того, владелец, отлучившись, оставил его без присмотра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий житель Ревды 1977 года рождения, ведущий асоциальный образ жизни.

Злоумышленник, признавшись в содеянном, пояснил, что случайно увидел отрытую машину, а в ней большую сумку. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина совершил хищение. Придя домой и обнаружив куртки, решил продать их, но не успел.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. По факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее 2 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде.