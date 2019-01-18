Святая вода должна быть и безопасной

Сегодня, 18 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В ближайшую субботу вечером сотни мурманчан придут на Семёновское озеро, чтобы поучаствовать в обряде Крещения. Окунуться в ледяной проруби собираются не только взрослые, но и дети. Как приобщиться к этой традиции, но при этом не нанести вред организму? Об этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Евгений Ганичев, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС по Мурманской области. Наш гость расскажет о местах, где в Мурманской области организованы купели, напомнит правила безопасности во время купания в проруби.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.