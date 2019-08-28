Свыше 160 работ учащихся и преподавателей Школы ремесел представлено на традиционной выставке

Сегодня в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея начала работу традиционная выставка «Школа ремесел приглашает».

По сложившейся доброй традиции специалисты музея ежегодно организуют выставку изделий учащихся и преподавателей Школы ремёсел – это своеобразный творческий отчёт о полученных знаниях и умениях за прошедший учебный год.

В этом году в экспозиции представлено свыше 160 работ, выполненных с любовью к традициям народного декоративно-прикладного искусства. Среди них – живописные и графические работы профессиональных и начинающих художников, вышитые панно, салфетки и подушки, замечательные украшения из бисера и кружева. Представлены фантазийные работы из лоскутков, сумки, гобелены, шкатулки, платки, палантины и шарфы ручной росписи, валяные из шерсти игрушки и панно, вязаные коврики, сумки, косметички, игрушки. Здесь же можно увидеть работы учеников детской изостудии и маленьких ремесленников.

В выставке участвуют 39 человек, из них 11 – дети. Посетить экспозицию можно до 8 сентября.