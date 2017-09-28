Свыше 360 млн рублей выделяет областной бюджет в 2017 году на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт медучреждений региона

В 2017 году бюджет Мурманской области выделяет свыше 360 млн рублей на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт медучреждений региона. И ещё почти 186,5 млн рублей – на закупку медоборудования и мебели. Об этом сегодня сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе контроля расходования этих средств на примере капитального ремонта родильного дома № 1 и работы нового оборудования эндоскопического отделения и центрального операционного блока Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи.

Капитальный ремонт мурманского роддома № 1, в 2015 году вошедшего в структуру больницы сокрой медицинской помощи, выполняется в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». На его финансирование регион направил свыше 21,5 млн рублей. В настоящее время закончены всё демонтажные работы, идёт монтаж систем вентиляции, основные ремонтные работы в родовом отделении и операционных. После ремонта родильный дом будет представлять собой самостоятельное структурное подразделение больницы, ориентированное на родоразрешение беременных высокой и средней группы акушерского риска, оказание квалифицированной помощи новорожденным, подчеркнул главный врач учреждения Евгений Тарбаев. Цель ремонта – не только увеличить мощность роддома, но и сделать его максимально удобным для всех: пациенток, новорожденных, персонала.

В эндоскопическом отделении больницы, где глава региона также побывала, с июля работает новое оборудование, поставленное в больницу по личному поручению губернатора Марины Ковтун. Приобретённые специальные эндоскопические стойки позволяют выявлять малейшие признаки заболеваний на ранних стадиях.

Кроме того, поскольку городская больница скорой медицинской помощи ежегодно проводит около 3000 операций с применением наркозно-дыхательной аппаратуры, в сентябре этого года за счёт средств областного бюджета операционный блок больницы был оснащен новым современным наркозно-дыхательным аппаратом.